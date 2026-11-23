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У Києві виставили на продаж квартиру в будинку на вулиці Скоропадського, 25 (колишня вулиця Толстого), який пов'язаний з однією з історій сталінських репресій 1937 року. Саме тут мешкав художник-ретушер Володимир Цетнаровський, якого заарештували через нібито домальоване обличчя Льва Троцького на газетній фотографії.

На незвичну історичну знахідку звернув увагу автор допису в соцмережах. Він розповів, що випадково натрапив на оголошення про продаж квартири й упізнав адресу з історії, яка увійшла до книжки «Архіви КГБ».

За цією історією, Володимир Цетнаровський працював художником-ретушером газети «Комуніст». У травні 1937 року його заарештували. Одним із приводів для переслідування нібито стало те, що на фотографії для газети він домалював зображення обличчя Льва Троцького, яке начебто можна було побачити серед гілок дерев.

Після арешту чоловіка його дружина спалила листи, які він їй писав. Це стало частиною трагічної історії родини, пов'язаної з репресіями.

Будинок на той час був призначений для працівників газети «Комуніст». Поруч мешкали й колеги Цетнаровського, яких також допитували у межах цієї справи.

Особливу інтригу оголошенню додає те, що номер квартири, яку продають, не зазначений. За словами автора допису, художник мешкав у квартирі №58, а двоє свідків у цій справі — у квартирах №74 та №88. Тож наразі невідомо, чи має помешкання з оголошення безпосередній стосунок до когось із них.

Водночас на фотографіях квартири помітні старі двері, віконні рами та паркет, які, припускає автор допису, можуть пам'ятати ще події 1937 року.

Таким чином, звичайне оголошення про продаж нерухомості привернуло увагу до будинку з непростою історією, який зберігає пам'ять про одну з маловідомих сторінок сталінських репресій.

Джерело: KGB files.

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