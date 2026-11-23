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У понеділок, 23 листопада, о 21:53 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних безпілотників, про яку попередили Повітряні сили ЗСУ. Це стало п’ятою повітряною тривогою у столиці за добу, під час якої в місті запровадили жовтий рівень небезпеки.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, реактивний БпЛА був зафіксований над Київським водосховищем, курс на Вишгород/Київ. Згодом дрон зафіксували над Нивками. Тривога тривала 26 хвилин — о 22:19 було оголошено відбій загрози.

Джерело: дані Повітряних сил ЗСУ.

Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.

Удень 23 листопада російські дрони протягом 2,5 годин атакували Київ, унаслідок чого постраждали троє людей, серед яких — громадянин США. Усіх поранених госпіталізували медики.

У Подільському районі Києва 23 листопада зафіксовано влучання російського БпЛА у покрівлю шестиповерхового житлового будинку.

У Києві до шести зросла кількість постраждалих унаслідок серії атак російських ударних безпілотників у понеділок, 23 листопада. Епіцентром влучань стали центральні райони столиці — Подільський та Печерський, також наслідки ворожих ударів зафіксували у Святошинському та Голосіївському районах міста.

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