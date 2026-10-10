У Києві пролунали вибухи після загрози балістики, на Оболоні зафіксували влучання у ресторан

Російські терористи від ранку 10 жовтня атакують Київ з повітря. Наразі відбувся обстріл столиці балістичними ракетами.

В Києві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Перед цим військові попередили про загрозу балістики.

О 13:58 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, яка рухалася в напрямку Києва із Сумської області. За хвилину військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.

Пізніше міський очільник Віталій Кличко повідомив про влучання в Оболонському районі Києва в будівлю ресторану. За іншою адресою ракети впали в дворі житлового будинку.

Нагадаємо, що приблизно об 13.00 стало відомо, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

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