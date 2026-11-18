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Уранці 18 листопада в Києві оголосили дронову небезпеку, після чого в місті пролунав вибух. За повідомленнями Telegram-каналів, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території.

Мешканці також повідомили про зникнення електроенергії на Позняках одразу після вибуху. Інформація про причини відключення та можливі наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, частина Лівобережного Києва тимчасово залишиться без опалення.

У Києві завершили аварійні роботи після удару по Оболонському району.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському.

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