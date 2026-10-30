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У Києві пролунав вибух, у мікрорайонах почало зникати світло

UA NEWS 30 Жовтня 2026 21:56
У Києві пролунав вибух, у мікрорайонах почало зникати світло
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Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучив у енергооб’єкт у Києві. Ситуація зі світлом погіршилася. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.


Про це повідомляють київські телеграм-канали. 

Зазначається, що після вибуху спостерігаються стрибки напруги у мережі. 

Світло зникло на Печерську, на мікрорайонах Мінський, Березняки, Русанівка, Лівобережний, Борщагівка, Троєщина. 

Нагадаємо, що у Дніпрі, 30 жовтня, не діють навіть екстрені графіки відключень світла. Причина — нові російські удари по енергетичній інфраструктурі регіону: пошкоджено магістральні мережі «Укренерго» та один з об'єктів ДТЕК.

У ніч проти 30 жовтня Росія атакувала Україну 17 балістичними ракетами. Під ударами опинилася, зокрема, енергетична інфраструктура, а протягом дня фахівці працювали над відновленням електропостачання. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не зробила жодного кроку до зниження напруги в енергетичній сфері й продовжує атакувати українські міста та енергосистему. 

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