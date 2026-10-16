У Києві пропонують перейменувати Московську браму Києво-Печерської лаври

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У Києві зареєстрували петицію з вимогою змінити назву Московської брами XVIII століття, розташованої на території Києво-Печерської лаври. Автори ініціативи пропонують переглянути історичну назву пам’ятки.

Автор петиції Костянтин Досичев закликає Департамент охорони культурної спадщини КМДА підготувати подання до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Йдеться про внесення Московської брами XVIII століття, розташованої на вулиці Івана Мазепи (Лаврській), 23, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Це, за задумом автора, має стати частиною процедури підготовки урядового акта про перейменування споруди.

У петиції посилаються на закон №3005-IX від 27 липня 2023 року «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Станом на момент публікації петиція зібрала понад 350 підписів із необхідних 6000. До завершення збору підписів залишалося 51 день.

Щоб Київська міська рада розглянула електронну петицію, вона має набрати встановлену кількість голосів у визначений термін.

Джерело: КМДА

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