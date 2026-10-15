У Києві пропонують захистити будинки антидроновими сітками за бюджетні кошти

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У Києві зареєстрували петицію із закликом захистити житлові будинки від російських дронів за допомогою антидронових сіток та інших інженерних конструкцій.

Автор пропонує спочатку провести випробування й пілотне встановлення сіток за участю фахівців, а в разі підтвердження ефективності — поступово розширювати програму.

Фінансування пропонують забезпечити шляхом перерозподілу коштів із проєктів благоустрою, які можна відкласти. Серед них — облаштування пішохідних просторів на Хрещатику та зміна організації руху на Бессарабській площі.

Також автор закликає не перекладати витрати на мешканців і публікувати кошториси та строки реалізації програми. Антидронові сітки мають бути додатковим засобом захисту, а не заміною ППО та укриттів.

Для розгляду петиція має набрати 6 тисяч голосів протягом двох місяців.

Джерело: КМДА — електронна петиція №14569.

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