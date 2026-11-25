У Києві ранкова повітряна тривога тривала майже годину
Станом на 05:47 25 листопада повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей України. Столиця перебувала під сигналом небезпеки майже 60 хвилин.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих безпілотників.
У столиці було запроваджено жовтий рівень небезпеки. О 06:38 пролунав відбій.
Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.
24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.
Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.
Удень 23 листопада російські дрони протягом 2,5 годин атакували Київ, унаслідок чого постраждали троє людей, серед яких — громадянин США. Усіх поранених госпіталізували медики.