У Києві реконструкцію центру реабілітації за 688 млн грн доручили підряднику зі справи Енергоатому

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Солом’янська РДА замовила реконструкцію будівлі під центр реабілітації за 688,11 млн грн. Договір із ТОВ «Будівельна індустрія Кантріінвестбуд» 1 жовтня уклало Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації. Раніше компанію пов’язували зі «шлагбаумними» схемами в «Енергоатомі».

До жовтня 2029 року на вулиці Михайла Донця, 18-В мають провести реконструкцію існуючої двоповерхової будівлі з нежитловими приміщеннями та суміжних споруд задля створення заходів, повністю пристосованих для тимчасового перебування, реабілітації та профорієнтації осіб з інвалідністю. Зокрема, передбачено демонтаж основної частини двоповерхової будівлі, будівництво нової чотириповерхової будівлі з протирадіаційним укриттям у підвалі на 150 осіб, встановлення нової комплектної трансформаторної підстанції в бетонному корпусі, реконструкцію існуючих приміщень та підземного теплового пункту зі збереженням існуючого технологічного обладнання бойлерної, влаштування зовнішнього входу до підземної споруди існуючого теплового пункту, демонтаж прибудованого гаража та металевої вежі мобільного зв’язку з кріпленнями й обладнанням тощо.

Роботи фінансуються з місцевого бюджету. Цьогоріч передбачено 19,00 млн грн, у 2027 році — 324,00 млн грн, у 2028 році — 240,00 млн грн, а у 2029 році — 105,11 млн грн. На обладнання відведено 90,39 млн грн.

Проєкт у лютому замовляли нинішньому підряднику «Будівельна індустрія Кантріінвестбуд» за 8,94 млн грн. Тоді потенційний учасник торгів звернув увагу на вимогу, за якою разом із пропозицією потрібно надати поповерхові планувальні рішення з урахуванням завдання на проєктування та чинного законодавства. Учасник запитав замовника, чи не свідчить така умова про намір «протягнути» попереднього виконавця, зважаючи на те, що в замовника вже є розроблена та затверджена стадія проєкту (П). Він також поцікавився, навіщо подавати планувальні рішення у складі пропозиції, якщо вони вже є у замовника.

Замовник відповів, що така вимога встановлена відповідно до чинного законодавства і потрібна для того, щоб перевірити відповідність пропозицій учасників завданню на проєктування, технічному завданню та законодавчим вимогам. На думку замовника, поповерхові рішення може розробити будь-який потенційний учасник, а сама вимога не порушує законодавство про публічні закупівлі та постанову Кабміну №1178.

Таким чином, «Кантріінвестбуд» отримало підряд на проєктування будівництва.

Для участі у тендері на будівництво треба було надати два виконані аналогічні договори з реконструкції будівель закладів охорони здоров’я та/або будівель соціального захисту населення за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 — «Інші завершальні будівельні роботи» протягом 2024–2026 років.

Ще вимагали, щоб обсяг виручки за кожен зі звітних періодів (2023–2025 роки) становив 40% від очікуваної вартості закупівлі, тобто 229,37 млн грн.

Крім того, учасник мав надати сертифікати на систему управління якістю за ДСТУ EN ISO 9001:2018, систему екологічного управління за ДСТУ ISO 14001:2015, систему управління охороною здоров’я та безпекою праці за ДСТУ ISO 45001:2019, систему управління щодо протидії корупції ДСТУ ISO 37001:2018 та систему енергетичного менеджменту ДСТУ ISO 50001:2020.

Зрештою, фірма «Кантріінвестбуд» отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Позитивний експертний звіт видало ТОВ «Центр комплексних експертиз проєктів». Договірна ціна динамічна та включає 59,67 млн грн витрат на інфляцію (тут і далі суми та ціни наведені з ПДВ).

У підсумковій відомості ресурсів бетон В12,5 замовили по 6 360 грн/куб. м. Група «Ковальська» та «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» продають такий бетон за однаковою ціною — 4 719–5 328 грн/куб. м, що на 16–26% дешевше.

Арматуру класу А500С, діаметром 16 мм, замовили по 54 120 грн/т. «Булат Метал» продає її по 40 0035 грн/т, а «Iron World» — по 48 620 грн/т. Це на 10–26% дешевше.

Полімерцементну стяжку Baumit Solido E225 врахували по 9,76 грн/кг. «Bud-Platforma» пропонує таку по 7,35 грн/кг, а база «Куб» — по 8,68 грн/кг. Це на 11–25% дешевше.

Цеглу 250х120х65 мм М100 замовили по 17,16 грн/шт. «Апельсин Буд» продає таку по 12,85 грн/шт, а «Епіцентр» пропонує її по 14,45 грн/шт, що на 16–25% дешевше.

Клей-шпаклівку Baumit StarContact замовили по 44 грн/кг. «Skidkoff» пропонує її по 20 грн/кг, а «Перша лінія» — по 36 грн/кг. Це на 18–55% дешевше.

Невідомі металопластикові вікна врахували по 12 276 грн/кв. м. «Маркет Вікна» пропонує вікна Rehau семикамерного профілю Synego товщиною 80 мм по 5 458 грн/кв. м, що вдвічі дешевше. Найдорожча пропозиція вікон на сайті виробника «Лінія Вікон» — це Rehau Artevo з двокамерним склопакетом 4-10-4-10-4 шириною 80 мм по 11 718 грн/кв. м, що на 5% дешевше.

Ймовірна переплата на цих позиціях становить понад 3 млн грн.

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 становить 42 888 грн. Середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» у Києві вища — 50 000 грн.

Управління соціальної та ветеранської політики Солом’янської РДА очолює Тетяна Шахрай.

Головою Солом’янської РДА є Сергій Мовенко. Раніше він служив у поліції, з 2020 по 2024 рік був першим заступником голови Волинської ОДА. У 2025 році очолив Солом’янську РДА.

Київською компанією «Будівельна індустрія Кантріінвестбуд» керує та володіє Юрій Ромашко.

Компанія отримала державних підрядів на 3,03 млрд грн, але, за даними «Clarity-project», найбільший розквіт припав на період із серпня 2023 року. Найбільше з них — 930 млн грн — фірма без торгів отримала у відокремленому підрозділі «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших підрозділах «Енергоатому». Зокрема, йдеться про будівництво захисних споруд на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій атомних станціях, а також на Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива.

Джерело: Прозорро

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