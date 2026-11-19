За останні три місяці кількість квартир, які здають в оренду в Києві, зросла на 87%. Водночас середня ціна однокімнатного житла за рік знизилася на 9% і тепер становить 15 тисяч гривень на місяць. Найбільше нових оголошень з’явилося в Дарницькому районі, а найдешевші однокімнатні квартири пропонують у Деснянському.

На столичному ринку оренди стало значно більше вільних квартир. За останні три місяці власники активніше виставляли житло на сайтах оголошень, тож у людей, які шукають помешкання, тепер є з чого вибирати. Найпомітніше кількість пропозицій зросла у вересні. Лише за один місяць квартир, доступних для оренди, побільшало на 49%. У жовтні тенденція збереглася, але приріст уже був не таким стрімким — ще 12%.

Загалом за три місяці кількість оголошень про оренду в Києві збільшилася на 87%. Водночас аналітики зазначають, що темпи появи нових пропозицій поступово сповільнюються. Тобто квартир на ринку стало значно більше, але зростання вже не таке швидке, як на початку осені.

За оцінкою ЛУН, загальний орендний фонд столиці становить щонайменше 313 тисяч квартир. До цієї кількості входять усі помешкання, які здають в оренду, зокрема ті, де орендарі вже живуть. Тому цю цифру не варто плутати з кількістю актуальних оголошень. Вона показує загальний масштаб ринку, а не число квартир, які просто зараз шукають нових мешканців. Найбільше нових пропозицій з’явилося в Дарницькому районі. А от найдешевші однокімнатні квартири можна знайти в Деснянському. У середньому оренда такого житла там коштує близько 8 тисяч гривень на місяць.

Скільки коштує оренда квартир у Києві

Збільшення кількості пропозицій відбувається на тлі зниження цін. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, оренда квартир у столиці подешевшала. Найбільше це помітно на прикладі трикімнатного житла.

За даними ЛУН, середня вартість оренди квартир у Києві зараз така:

Однокімнатна квартира — 15 тисяч гривень на місяць, або приблизно 330 доларів. За рік ціна знизилася на 9%.

Двокімнатна квартира — 21 тисяча гривень, близько 460 доларів. Річне зниження також становить 9%.

Трикімнатна квартира — 35 тисяч гривень, або приблизно 760 доларів. За рік оренда такого житла подешевшала на 12%.

Водночас ціни можуть помітно відрізнятися навіть у межах одного району. На вартість впливають стан квартири, якість ремонту, розташування будинку та близькість до метро й іншого громадського транспорту. Тому середня ціна дає лише загальне уявлення про ринок, а конкретні пропозиції можуть бути як дешевшими, так і значно дорожчими.

Збільшення кількості квартир в оренду дає потенційним орендарям більше можливостей порівняти варіанти й не поспішати з вибором. Власникам же доводиться зважати на більшу конкуренцію: щоб знайти мешканців, важливо встановлювати ціну, яка відповідає стану житла та пропозиціям поруч.

Отже, восени вибір квартир для оренди в Києві суттєво зріс, а середні ціни за рік знизилися. Найдешевше однокімнатне житло серед наведених районних показників — у Деснянському районі, де за нього просять у середньому 8 тисяч гривень на місяць. Про це свідчать дані аналітичного сервісу ЛУН, які є в розпорядженні медіа.

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