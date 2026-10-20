У Києві російський дрон влучив в енергетичний об’єкт у Шевченківському районі
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У Шевченківському районі столиці зафіксували влучання російського безпілотника в один з енергетичних об’єктів. На місце прямують екстрені служби.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російського реактивного дрона повз Димер у напрямку Києва.
Джерело: Віталій Кличко, Київський міський голова
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