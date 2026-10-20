У Києві російський дрон влучив в енергетичний об’єкт у Шевченківському районі

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У Шевченківському районі столиці зафіксували влучання російського безпілотника в один з енергетичних об’єктів. На місце прямують екстрені служби.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російського реактивного дрона повз Димер у напрямку Києва.

Джерело: Віталій Кличко, Київський міський голова

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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