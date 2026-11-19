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Увечері у четвер, 19 листопада 2026 року, внаслідок російського обстрілу Києва зазнав пошкоджень центральний корпус Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, зокрема вибуховою хвилею вибито 40 вікон.

В університеті зазначили, що будівля центрального корпусу є об’єктом культурної спадщини столиці та пам’яткою історії, яка має цінність не лише для спільноти закладу, а й для культурної спадщини Києва загалом.

У закладі вищої освіти наголосили, що російські удари руйнують не лише інфраструктуру, а й освітнє та наукове середовище України, однак підкреслили, що пошкодження аудиторій, лабораторій і бібліотек не зупинять прагнення до знань і розвитку. Під час цієї ж атаки на столицю також зазнали пошкоджень Володимирський собор та будівлі дипмісій.

Джерело: Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

Уламки російського безпілотника впали на територію посольства Бразилії в Києві під час атаки рф на центральну частину столиці в четвер, 19 листопада 2026 року, обійшлося без постраждалих та структурних руйнувань.

Федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтвердила, що внаслідок російської повітряної атаки на Київ у четвер, 19 листопада 2026 року, будівля австрійського посольства зазнала пошкоджень.

У четвер, 19 листопада 2026 року, під час атаки російських безпілотників на Київ у Шевченківському районі столиці зазнав пошкоджень Володимирський кафедральний собор. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

19 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

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