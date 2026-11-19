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У четвер, 19 листопада 2026 року, під час атаки російських безпілотників на Київ у Шевченківському районі столиці зазнав пошкоджень Володимирський кафедральний собор. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За інформацією мера, уламки ворожого дрона впали на відкритій території біля храму. Ударною хвилею та уламками пошкоджено скління вікон у Володимирському соборі, будівлю розташованого поруч іноземного посольства, а також понад десять автомобілів.

Джерело: Віталій Кличко.

19 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

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