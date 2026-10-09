У Києві розгортають пункти незламності в трьох районах

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У Києві у трьох районах, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності, оснащені необхідними засобами для зарядки телефонів та павербанків. Відповідне доручення від пресслужби Київської міської державної адміністрації отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів.

На правому березі столиці зранку застосували екстрені відключення електроенергії, але після 11 години енергетики повернулися до стабілізаційних графіків.

Перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі, в застосунку «Київ Цифровий», на сайті YASNO та в застосунку YASNO Mobile.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, Україна входить в опалювальний сезон підготовленішою, ніж торік, заявив прем’єр-міністр. Водночас він наголосив, що зима легкою не буде, попри додаткові генеруючі потужності, резервне живлення та посилений захист інфраструктури.

Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького із закликом негайно розблокувати платежі громад, необхідні, зокрема, для підготовки до опалювального сезону, роботи медичних, освітніх і соціальних закладів та відновлення пошкодженої інфраструктури.

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