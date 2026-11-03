У Києві розгортають пункти обігріву через пошкодження енерговузла – Кличко

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У столиці запровадили екстрені відключення електроенергії внаслідок суттєвих пошкоджень об'єктів київського регіонального енерговузла, спричинених обстрілами з боку РФ.

За заявою міського голови Віталія Кличка, ситуація з електропостачанням у місті залишається надзвичайно складною, оскільки ворог завдав шкоди як об'єктам генерації, так і системам передачі електроенергії по всій країні.

Складна аварійна ситуація спричинила перебої у функціонуванні критичної інфраструктури Києва, зокрема спостерігаються збої у водопостачанні та затримки в русі громадського електротранспорту. Фахівці «Київводоканалу» працюють над стабілізацією напруги для відновлення подачі води, а в районах із найгострішим дефіцитом електроенергії розгортають пункти обігріву, де мешканці можуть зігрітися та зарядити електронні пристрої.

Джерело: Заява міського голови Києва Віталія Кличка.

Нагадаємо, 3 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці 3 листопада було знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу.

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