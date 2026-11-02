У Києві розпочали опалювальний сезон: що робити, якщо батареї холодні

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У Києві розпочали підключення централізованого опалення до житлових будинків. Першим тепло почали подавати в Деснянському районі, повідомили в міській державній адміністрації.

Підготовка до опалювального сезону 2026–2027 років відбувається на тлі російських ударів по теплоцентралях та об’єктах електромережі. Міський голова Віталій Кличко розповів, у якій послідовності підключатимуть житловий сектор до теплопостачання.

Водночас у мешканців виникає питання, куди звертатися, якщо після початку опалювального сезону батареї у квартирах залишаються холодними.

У дописі Деснянської РДА, окрім інформації про перші підключені до тепла квартири, також закликали киян перевірити герметичність радіаторів. Крім того, є пояснення, що робити, якщо тепло подали, а батареї і далі холодні:

перевірити, чи увімкнені теплорегулятори на радіаторах;

якщо є індивідуальні теплолічильники, перевірити положення запірних кранів;

якщо попри усі зусилля та перевірки тепла немає, то слід звернутись до ЖЕД, ОСББ та інших дотичних установ.

На інтернет-сторінках КМДА та інших районних держадміністрацій поки немає інформації про ситуацію з теплопостачанням в інших районах столиці.

Інформація про початок підключення тепла для жителів Києва з'явилась у Telegram-каналі Деснянської РДА близько 14 год 2 листопада. Наголошується, що теплоносій подається поетапно і паралельно перевіряють готовність систем опалення.

В Україні з 28 жовтня починають запускати опалення в житлових будинках.

Нагадаємо, кожен п'ятий будинок у Києві не готовий до відключень опалення.

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