У Києві розпочали відновлення знесеної садиби Зеленських

У столиці почали роботи з відновлення історичної садиби Зеленських на вулиці Кониського, яку повністю знесли у 2024 році.

Про початок робіт повідомили в громадській організації «Спадщина». Активісти привітали рішення та висловили сподівання, що до відбудови залучать професійних реставраторів, які збережуть історичний вигляд будівлі й використають автентичні матеріали.

Садибу звели у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. У 1911–1915 роках у ній проживала родина заможних міщан Зеленських. Будівля була дерев’яною, обкладеною цеглою, та вважалася однією з найстаріших на вулиці.

Раніше у КМДА заявляли про намір відновити споруду та оприлюднювали зображення науково-проєктної документації.

Джерело: ГО «Спадщина».

Київська міська влада вимагає відновлення Будинку Євсенія Зеленського на вул. Олександра Кониського, 22, зруйнованого в липні 2024 року. Ця будівля, збудована в 2-й половині 19 століття, є важливою частиною історичної спадщини міста, тому її реставрація є пріоритетним завданням для столиці.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід співвласнику зруйнованої садиби Зеленських.

У вівторок, 23 липня, Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану садибу Зеленських пам'яткою архітектури.