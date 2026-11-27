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27 листопада на Софійській площі столиці розпочинають монтаж головної новорічної ялинки. Роботи планують завершити до 4 грудня, а святкова локація відкриється 6 грудня, у День святого Миколая. Масових заходів не проводитимуть.

Ялинка буде заввишки 16 метрів. Концепція цьогорічного оформлення має назву «Світло всередині» — передбачено декорований простір всередині дерева, ярмарковий будиночок та дитячий паровоз.

Встановлення, оформлення й утримання святкової локації фінансує бізнес. Кошти із міського бюджету не залучатимуть.

Джерело: Кличко

У Києві до різдвяно-новорічних свят встановлять головну ялинку країни заввишки 18 метрів. Її прикрасять у традиційних для зимових свят зелених і червоних кольорах. До створення святкової інсталяції запрошують долучитися всіх охочих.

Державне підприємство «Ліси України» планує заготовити понад 75 тисяч ялинок, сосен і смерек до зимових свят. Частину дерев виростили на спеціальних плантаціях, решту отримають під час догляду за лісом. Коли саме почнуть продавати новорічні дерева та скільки вони коштуватимуть, поки невідомо — ці питання ще узгоджують.

Сезонні майданчики з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас працюватимуть у столиці до 31 грудня.

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