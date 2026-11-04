У Києві розслідують недбалість і ймовірну змову на закупівлях Київводоканалу з оточенням голови УРМ

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Після масованої російської атаки на Київ 9 січня 2026 року, внаслідок якої загинули четверо людей, а частина столиці залишилася без тепла та води, правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості. Слідство перевіряє підготовку міста до роботи в умовах обстрілів, захист об'єктів критичної інфраструктури та закупівлі комунальних підприємств.

15 січня поліція Києва розпочала провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Під час розслідування правоохоронці вилучили документи, пов'язані з підготовкою столиці до роботи під час атак, захистом критичної інфраструктури та відповідними закупівлями. Назви установ у судових рішеннях знеособлені, однак із контексту документів випливає, що йдеться про Київську міську раду, КМДА та підпорядковані їм підприємства. Серед фігурантів матеріалів — ПрАТ «АК «Київводоканал» та КП «Київтеплоенерго».

У матеріалах провадження наведено висновки фахівців, залучених до аналізу документів. Вони встановили, що стратегію розвитку Києва та міські програми оновили «із значним запізненням».

Також, попри наявність коштів у міському бюджеті, місто не забезпечило «належного фінансування операторів критичної інфраструктури». Через це строки виконання відповідних робіт перенесли на кінець 2026 року.

Наслідками, які розслідує слідство, стали перебої з електро-, водо- та теплопостачанням після атаки 9 січня 2026 року.

Загальну суму шкоди у матеріалах провадження оцінили в 29,15 млн грн незапланованих витрат. Зокрема:

11,48 млн грн — допомога 287 киянам, чиї квартири постраждали;

14,02 млн грн — витрати комунальних домоуправлінь;

1,51 млн грн — кошти державного бюджету;

2,14 млн грн — витрати акціонерного товариства.

Щодо комунальних підприємств слідчі отримали доступ до первинних документів КП «Київтеплоенерго». Йдеться про акти, кошториси та комерційні пропозиції, пов'язані з будівництвом інженерного захисту теплоелектроцентралей, резервним живленням, встановленням когенераційної установки та закупівлею енергетичного обладнання.

Окрему увагу правоохоронці приділяють закупівлям, які стосувалися підвищення стійкості об'єктів енергетичної інфраструктури до російських атак.

Найдетальніше в судових ухвалах описані закупівлі ПрАТ «АК «Київводоканал». Усі вони, як зазначається в документах, були спрямовані на забезпечення резервного живлення систем водопостачання та водовідведення.

Зокрема, в ухвалі згадується закупівля дев'яти дизельних генераторів на 243,41 млн грн від 19 грудня 2025 року. Йдеться про пряму закупівлю, яку раніше висвітлювали «Наші Гроші». За версією слідства, технічне завдання на обладнання «має окремі дискримінаційні ознаки відносно інших виробників».

Для забезпечення роботи генераторів «Київводоканал» також уклав три угоди на придбання обладнання загальною вартістю 58,85 млн грн.

Слідчі вважають, що обладнання постачали за цінами, завищеними на 20–30%. Підрядником за цими договорами стало ТОВ «Енерджигруп».

У матеріалах провадження також ідеться про ймовірний «протиправний механізм», який, за версією слідства, компанія та водоканал могли використовувати для привласнення бюджетних коштів.

За описаною слідством схемою, спочатку компанія отримала 18 прямих договорів на 9,46 млн грн для проєктування систем резервного живлення. Згодом їй передали ще сім підрядів на будівництво загальною вартістю 320,69 млн грн.

За даними матеріалів провадження, «Енерджигруп» була єдиним учасником цих торгів. Слідство вважає, що це «свідчить про попередню змову» та «штучне створення антиконкурентних дій».

Крім того, за версією правоохоронців, компанія планує постачати перетворювачі Schneider Electric китайського виробництва із завищенням вартості на 15–20%.

Загалом у системі «Прозорро» на момент підготовки матеріалу було зареєстровано 57 контрактів «Київводоканалу» з ТОВ «Енерджигруп» на 599,64 млн грн. Таким чином, водоканал став найбільшим замовником компанії.

Водночас «Енерджигруп» є одним із провідних виконавців робіт для низки обленерго. Компанія також фігурувала в матеріалах про перерозподіл ринку трансформаторів.

ТОВ «Енерджигруп» зареєстрували наприкінці 2015 року в Дніпрі під назвою «Бест Продакшн». Навесні 2016 року компанія змінила назву, переїхала до Харкова та перейшла до нинішнього власника й директора Максима Десяткова.

Загалом в активі підприємства підряди на 3,94 млрд грн. Із цієї суми 2,13 млрд грн припадає на вісім обленерго, сім із яких входять до державної групи АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ).

Максим Десятков також керує ТОВ «Естейт Енерджи» та є його співвласником разом з Іриною Гармаш.

Ірина Гармаш — дружина Андрія Гармаша, колишнього керівника КП «Харківський метрополітен». Із 2024 року він обіймає керівну посаду в Департаменті будівництва Харківської міської ради.

До вересня 2026 року співзасновницею «Естейт Енерджи» була Вікторія Белоцька — дружина Олексія Белоцького, якого в серпні 2026 року призначили виконувачем обов'язків генерального директора державної компанії «Українські розподільчі мережі».

До цього Олексій Белоцький працював директором Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, був радником ХОВА з питань розвитку інфраструктури, керівником напряму економіки та фінансів АТ «Українські розподільчі мережі», а також радником міністра.

Із листопада 2023 року до липня 2026 року Белоцький обіймав посаду заступника генерального директора АТ «Українські енергетичні машини».

Крім того, «Енерджигруп» зареєстрована в одному будинку з АТ «Українські енергетичні машини», де Олексій Белоцький працював заступником генерального директора.

Київське розслідування — не єдине, у межах якого правоохоронці вивчають діяльність компанії.

Документи та договори «Енерджигруп» вилучали під час обшуків у кримінальному провадженні щодо закупівлі когенераційних установок для КП «Харківські теплові мережі».

Таким чином, правоохоронці перевіряють не лише обставини підготовки Києва до російських атак, а й низку закупівель, пов'язаних із резервним живленням критичної інфраструктури. Описані в матеріалах судових ухвал обставини та оцінки слідства стосуються версій правоохоронців і самі по собі не є встановленим судом фактом вини фігурантів.

Про це повідомляється в матеріалах судових ухвал.

Нагадаємо, система водопостачання та водовідведення Києва лише частково готова до аварійних ситуацій. Попри отримання понад 100 генераторів, резервне обладнання не може повністю замінити централізоване електропостачання, тому ризики перебоїв у роботі системи залишаються.

Днем раніше у чотирьох районах Києва впав тиск води через знеструмлення.

До цього у Києві також впав тиск води через знеструмлення інфраструктури.

Тим часом у Білій Церкві через влучання БпЛА зупинять водопостачання.

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