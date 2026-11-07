У Києві шоста за день повітряна тривога тривала більше двох годин

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У суботу, 7 листопада, у столиці вшосте за добу оголосили повітряну тривогу. Станом на 14:03 вона тривала вже понад дві години, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих безпілотників.

У столиці було запроваджено жовтий рівень тривоги. Це вже шоста тривога від початку доби у Києві. Відбій пролунав о 16:14.

До цього російські терористи зруйнували дитячий садок у Солом’янському районі Києва.

Нагадаємо, що російські терористичні війська вночі 7 листопада вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок нічної атаки пошкоджено дорожнє покриття шляхопроводу, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередач.

Через наслідки атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

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