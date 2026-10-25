У Києві шоста за добу повітряна тривога тривала 40 хвилин
У столиці 25 жовтня оголошували шосту за добу повітряну тривогу, яка тривала 40 хвилин — з 15:25 до 16:05.
Повітряну тривогу запровадили через загрозу ворожого реактивного безпілотника у Київській області. Станом на 16:05 у столиці оголосили відбій небезпеки.
Джерело: «Главком»/
Унаслідок російської атаки безпілотників 25 жовтня на Київщині постраждала жінка. Її госпіталізували з уламковими пораненнями руки та живота. Також у Вишгородському районі через падіння уламків дрона сталася пожежа, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та п’ять автомобілів.
У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 119 із них, зокрема дрони типу Shahed та безпілотники інших типів.