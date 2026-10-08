У Києві скасували екстрені відключення світла та повернулися до графіків

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У Києві скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до застосування заздалегідь оприлюднених графіків. Зранку аварійні обмеження запроваджували за вказівкою НЕК «Укренерго» через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої російської атаки та знеструмлення споживачів у низці регіонів.

У компанії «ДТЕК» наголосили, що під час застосування екстрених заходів звичні графіки не діють, а тривалість та час знеструмлень можуть відрізнятися від прогнозованих. Наразі енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в столиці та відновити енергопостачання відповідно до погодинних розкладів.

Про це повідомляє ДТЕК.

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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