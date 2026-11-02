У Києві скасували екстрені відключення світла та повернулися до графіків

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У столиці скасували екстрені відключення електроенергії, які раніше впровадили через ворожі обстріли об'єктів енергосистеми.

Енергетики стабілізували ситуацію, тому місто повернулося до застосування планових графіків обмеження споживання.

Джерело: ДТЕК.

Станом на ранок 2 листопада через російські обстріли без електропостачання залишилися споживачі в дев’яти областях України. На частині території країни діють графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черги, а найскладніша ситуація зі світлом склалася на Дніпропетровщині та Київщині.

Минулого тижня Росія завдала 94 цілеспрямованих ударів по українській енергетиці та нафтогазовій інфраструктурі. Загалом зафіксовано 208 інцидентів, що призвели до пошкодження або знищення об’єктів галузі.

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