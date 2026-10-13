У Києві скасували поділ на черги відключень світла

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У Києві замість звичних черг і підчерг відключень електроенергії запровадили індивідуальні графіки для кожної адреси.

Зміни пов’язані зі складною ситуацією в енергосистемі та діють за командою НЕК «Укренерго».

Енергетики пояснюють, що навіть сусідні будинки можуть мати різні періоди відключень через особливості підключення до мережі. Тому киянам радять перевіряти графік саме за своєю адресою, вказавши вулицю та номер будинку.

Перевірити індивідуальний графік можна:

на сайті ДТЕК Київські електромережі;

у чат-ботах компанії в Telegram та Viber;

у застосунку «Київ Цифровий».

Водночас графіки можуть змінюватися протягом дня через російські атаки, пошкодження інфраструктури, аварії або нові команди «Укренерго». У разі критичного дефіциту електроенергії можливі екстрені відключення.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі

Раніше було оприлюднено графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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