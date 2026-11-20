0:00 / 0:00

Енергетикам станом на 13:40 20 листопада вдалося стабілізувати ситуацію в Києві після нічної масованої атаки та відновити електропостачання для киян. Водночас у столиці продовжують діяти графіки погодинних відключень, повідомили в ДТЕК.

Перевірити час відключення електроенергії мешканці столиці можуть через чат-бот, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий».

Також актуальні графіки доступні на сайті YASNO та в мобільному застосунку YASNO Mobile.

Джерело: ДТЕК

Раніше у Києві через знеструмлення зупинили тролейбуси у трьох районах.

Тим часом у Кривому Розі повністю відновили теплопостачання та повернули світло.

Також Одеса та область залишились без світла через атаку Росії.

Читай нас у