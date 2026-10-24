У Києві сталася стрілянина, одна людина загинула, ще одна поранена
У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, унаслідок якої одна людина загинула, а ще одна дістала поранення. Поліцейські встановлюють обставини події.
Попередньо правоохоронці встановили, що надворі між компанією чоловіків відбувся конфлікт. У ході суперечки один із учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів.
Від отриманих поранень один із потерпілих загинув, іншого госпіталізували.
«Правоохоронці затримали стрільця. Всі обставини події зʼясовуються», – зазначають у поліції.
Про це столичне управління Національної поліції повідомило в Телеграмі.
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