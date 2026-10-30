У Києві судитимуть чоловіка, який намагався сісти в автобус із бойовою гранатою

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У столиці до суду скерували обвинувальний акт щодо 39-річного мешканця Хмельниччини, якого затримали на одній з автостанцій зі спорядженою осколковою гранатою в сумці. Чоловікові загрожує до семи років ув’язнення.

Зловмисника викрили у вересні цього року бійці полку поліції особливого призначення № 1, які забезпечували публічний порядок поблизу автостанції на вулиці Симона Петлюри. Під час перевірки вони виявили в його сумці предмет, схожий на боєприпас.

На місці події працювали вибухотехніки столичного главку поліції та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Фахівці вилучили споряджений корпус осколкової ручної гранати з запалом.

Як з’ясувалося, небезпечний предмет переносив 39-річний мешканець Хмельницької області, який прибув на автостанцію, щоб сісти в автобус. Таким чином, він міг опинитися у громадському транспорті зі спорядженою гранатою, наражаючи на небезпеку інших пасажирів.

Тоді слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.

Джерело: Поліція Києва

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