У Києві судитимуть шахрая, який ошукав волонтера на майже 900 тисяч гривень

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Слідчі Шевченківського управління поліції Києва спільно з кіберполіцією завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно киянина, який ошукав волонтера-колишнього військовослужбовця.

Зловмисник розміщував у соцмережах оголошення про продаж комплектуючих для безпілотників, не маючи товару в наявності. Для отримання коштів він вимагав повну передплату та залучав рахунки сторонніх осіб, зареєстрованих як фізичні особи-підприємці. Потерпілий перерахував майже 900 тисяч гривень за замовлення запчастин для потреб військових.

Фігуранта викрили у липні поточного року. Його судитимуть за шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Джерело: Поліція Києва.

У Дніпропетровській області до суду скерували обвинувальний акт щодо організованої групи, яка викрадала гроші громадян через фішингові сайти під виглядом державної платформи «єДопомога». За даними прокуратури, зловмисники виманювали банківські дані та заволоділи коштами на суму майже 1 млн грн.

Нагадаємо, у Києві шахраї виманювали гроші за оренду неіснуючих квартир.

Зловмисники надсилають SMS, видаючи себе за представників «Укрпошти», і просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за вказаним у повідомленні посиланням загрожує викраденням особистої інформації та даних банківських карток.

У Львівській області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, працівники якого, за версією слідства, обманювали громадян України та інших країн через платформи для знайомств і месенджери.

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