У Києві та області знову запровадили екстрені відключення світла

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4 листопада за командою Укренерго у столиці та Київській області повторно ввели аварійні відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти.

Екстрені обмеження також застосували в інших регіонах, зокрема на Чернігівщині, де задіяли п’ять черг аварійних відключень.

Джерело: ДТЕК

Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

З ночі 3 листопада триває одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткового ускладнення ситуації в національній енергосистемі.

У ніч проти та вранці 3 листопада 2026 року російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися об’єкти у 10 областях, де через наслідки обстрілів запроваджують аварійні відключення електроенергії. У деяких регіонах повітряна атака продовжується.

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