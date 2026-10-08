У Києві у трьох районах зафіксували повторні перебої з водопостачанням

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У правобережній частині Києва знову спостерігається зниження тиску у водопровідній мережі. Причиною стало повторне знеструмлення окремих водопровідних об’єктів столиці.

Через перебої в роботі системи водопостачання зниження тиску наразі фіксують у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах Києва.

У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Як зазначають фахівці, стабілізація тиску у водопровідній мережі розпочнеться після відновлення електроживлення водопровідних об’єктів.

Водночас для повноцінного відновлення роботи системи водопостачання знадобиться певний час.

Фахівці «Київводоканалу» контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити стабільне водопостачання у столиці.

У компанії перепросили киян за тимчасові незручності та подякували за розуміння.

Про це повідомляє Київводоканал.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, у Києві та кількох областях за розпорядженням «Укренерго» запровадили аварійні відключення електроенергії. У зв’язку з цим раніше оприлюднені планові графіки знеструмлень тимчасово не діють.

Вранці, 8 жовтня, після чергової атаки російських терористів на Київ у столиці запровадили екстрені відключення світла.

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