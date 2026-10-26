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У понеділок увечері, 26 жовтня, внаслідок ворожого удару у Деснянському районі Києва зафіксовано влучання поблизу станції метро, на місці події палає автомобіль. Окрім того, під обстріл потрапила бригада швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик до постраждалих.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про надзвичайну ситуацію та зазначив: «У Деснянському районі, попередньо, влучання біля однієї зі станцій метро. Палає авто. Екстрені служби прямують на місце». За попередніми даними, внаслідок атаки є постраждалі, профільні служби працюють на місці події. Також у мережі з'явилося відео руйнувань на станції метро «Лісова».

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Джерело: Київський міський голова Віталій Кличко.

Увечері 26 жовтня у Києві пролунали п’ять вибухів на тлі російської атаки балістичними ракетами. Вибухи чули на лівому березі столиці, зокрема в районі Дарниці та Лівобережного масиву. За повідомленнями, перед цим повітряна тривога не спрацювала.

Кияни за п’ять хвилин отримали сім повідомлень про повітряну тривогу.

У застосунку Повітряна тривога з’явилася карта руху російських дронів і ракет.

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Відео: Після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

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