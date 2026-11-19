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У четвер, 19 листопада 2026 року, під час російської атаки на Київ уламки ворожих безпілотників впали на територію Міністерства закордонних справ України. Про це повідомив очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга.

За словами міністра, знайдені рештки російського безпілотника передадуть як експонат до музею МЗС. Він також наголосив, що росії ніколи не вдасться залякати українську дипломатію, та адресував нападникам недипломатичну відповідь, закликавши їх слідувати за російським військовим кораблем.

As a result of a Russian drone strike on Kyiv, debris fell on the grounds of @MFA_Ukraine. We will add it to our museum. And to the Russian terrorists, our diplomatic service has a simple, undiplomatic message: follow the Russian warship, scumbags. You will never intimidate Ukrainian diplomacy. — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) November 19, 2026

Раніше Андрій Сибіга також поінформував, що внаслідок цього ж обстрілу столиці зазнала пошкоджень будівля посольства Нідерландів в Україні.

Джерело: Міністерство закордонних справ України/Андрій Сибіга.

19 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

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