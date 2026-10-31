У Києві уламки російського дрона впали на території ТЦ, є постраждала

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В Оболонському районі Києва уламки російського безпілотника впали на території торговельного центру. За попередньою інформацією, постраждала жінка.

Повітряну тривогу в столиці через загрозу ворожих безпілотників оголошували з 17:53 до 18:37.

Обставини події та інформація про стан постраждалої уточнюються.

Джерело: КМВА

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

Увечері 30 жовтня російський реактивнийдрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

Унаслідок російської ракетної атаки 29 жовтня пошкоджено магазин Rozetka поблизу житлового комплексу «Комфорт Таун» у Києві. Компанія повідомила, як організує видачу замовлень клієнтам.

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