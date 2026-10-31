У Києві уламки російського дрона впали на території ТЦ, є постраждала
В Оболонському районі Києва уламки російського безпілотника впали на території торговельного центру. За попередньою інформацією, постраждала жінка.
Повітряну тривогу в столиці через загрозу ворожих безпілотників оголошували з 17:53 до 18:37.
Обставини події та інформація про стан постраждалої уточнюються.
Джерело: КМВА
Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.
Увечері 30 жовтня російський реактивнийдрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.
Унаслідок російської ракетної атаки 29 жовтня пошкоджено магазин Rozetka поблизу житлового комплексу «Комфорт Таун» у Києві. Компанія повідомила, як організує видачу замовлень клієнтам.