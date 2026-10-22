У Києві уламок ракети рф пробив ікону Ісуса Христа на фасаді монастиря УПЦ МП
Під час масованої російської атаки на Київ 22 жовтня пошкоджень зазнав Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП, розташований у Печерському районі столиці.
Біля обителі постраждали двоє людей.
Один з уламків ракети влучив в ікону Ісуса Христа, розміщену біля входу до монастиря, та пробив зображення в ділянці грудей. Вибухова хвиля також вибила вікна в будівлях, пошкодила фасад і посікла уламками стіни храму.
Наразі пошкоджені вікна закривають OSB-плитами, а на території усувають наслідки обстрілу.
Свято-Введенський монастир розташований на вулиці Князів Острозьких у Києві. Раніше обитель опинялася в центрі скандалів через публікації з проросійськими заявами. Зокрема, у 2020 році на її сторінці в соцмережах оприлюднили допис із вихвалянням російської армії.
Джерело: Главком.
Росія атакувала Печерський район Києва, пошкоджені житлові будинки і станція швидкої допомоги.
Відео: Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.
Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.
До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.