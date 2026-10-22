У Києві уламок ракети рф пробив ікону Ісуса Христа на фасаді монастиря УПЦ МП

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Під час масованої російської атаки на Київ 22 жовтня пошкоджень зазнав Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП, розташований у Печерському районі столиці.

Біля обителі постраждали двоє людей.

Один з уламків ракети влучив в ікону Ісуса Христа, розміщену біля входу до монастиря, та пробив зображення в ділянці грудей. Вибухова хвиля також вибила вікна в будівлях, пошкодила фасад і посікла уламками стіни храму.

Наразі пошкоджені вікна закривають OSB-плитами, а на території усувають наслідки обстрілу.

Свято-Введенський монастир розташований на вулиці Князів Острозьких у Києві. Раніше обитель опинялася в центрі скандалів через публікації з проросійськими заявами. Зокрема, у 2020 році на її сторінці в соцмережах оприлюднили допис із вихвалянням російської армії.

Джерело: Главком.

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