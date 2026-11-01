У Києві урочисто відкрили пам'ятник колишньому угорському прем'єру

У Києві відбулася церемонія відкриття погруддя колишнього прем’єр-міністра Угорщини Імре Надя, страченого радянською владою після придушення Угорської революції 1956 року.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що наступним кроком досягнутих домовленостей має стати встановлення в Будапешті погруддя українського поета й дисидента Василя Стуса.

Ініціаторами встановлення пам'ятника виступили депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер та Альянс національних спільнот «Європейська коаліція». На урочисту подію до столиці прибув угорський пастор і колишній антирадянський дисидент Габор Іваньї, який передав прапор Угорської революції 1956 року з особистим підписом онуки Імре Надя — Каталін Яноші.

Джерело: Telegram-канал Кирила Буданова.

Щороку 23 жовтня в Угорщині відзначають національне свято, присвячене початку революції 1956 року та проголошенню Угорської Республіки у 1989-му. Ця дата нагадує про спробу угорців звільнитися від радянського впливу, боротьбу за політичні права та перехід країни до демократичної системи. Свято супроводжується офіційними церемоніями, покладанням квітів і пам’ятними заходами.

Омбудсмени України та Угорщини вшанували пам'ять загиблих, поклавши квіти Захисникам України на території історико-меморіального комплексу «Кальварія», а також до Пам'ятного знаку героям визвольної боротьби Угорщини 1956 року та жертвам комуністичних диктатур.

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