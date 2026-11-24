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У 101 опорному пункті незламності Києва облаштували понад 5370 спальних місць. За потреби столична влада може збільшити їхню кількість.

Загалом у столиці затверджено 101 опорний пункт незламності, який одночасно може прийняти понад 25 800 людей.

«Опорні пункти незламності можуть одночасно прийняти понад 25 800 осіб. В опорних пунктах незламності облаштовано понад 5370 спальних місць», – повідомляють у департаменті.

Також у КМДА зазначили, що за необхідності кількість опорних пунктів незламності може бути збільшена.

Зокрема, у Деснянському районі до переведення у статус опорних підготували ще дев’ять пунктів незламності. Це зробили з урахуванням пропозицій та результатів моніторингу ресурсного забезпечення на базі вже наявних і належно облаштованих пунктів районної мережі.

В опорних пунктах незламності передбачено тимчасове перебування людей у разі тривалого, понад 48 годин, припинення або порушення роботи окремих елементів чи загалом систем життєзабезпечення.

Зокрема, такими пунктами можуть скористатися маломобільні громадяни та люди зі спеціальними потребами.

Про це йдеться у відповіді Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

У Києві у трьох районах, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності, оснащені необхідними засобами для зарядки телефонів та павербанків. Відповідне доручення від пресслужби Київської міської державної адміністрації отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів.

У Дніпропетровській області понад 100 тисяч абонентів залишаються без електропостачання внаслідок російських ударів.

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