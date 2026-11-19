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Правоохоронці викрили мешканця Запоріжжя, який, за даними слідства, незаконно придбав і зберігав канабіс в особливо великих розмірах для подальшого збуту. Йому інкримінують порушення ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що чоловік в орендованій квартирі облаштував оптовий склад для зберігання заборонених речовин, які збував безпосередньо з рук у руки клієнтам.

Під час проведення обшуків у квартирі виявили та вилучили близько 3 кг канабісу, засоби для його подрібнення, зважування та фасування. Вартість вилучених речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 1,5 млн грн.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Джерело: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, у Києві чоловік зберігав кокаїн у баночках із кремом та вибухівку в гаражі.

Також у Києві жінку засудили до ув’язнення за зберігання наркотиків для збуту.

Крім того, 26-річного жителя Хмельницького, який був учасником організованої групи з продажу наркотиків, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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