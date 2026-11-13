У Києві в Шевченківському районі через падіння російського дрона загорівся медзаклад

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У ніч проти 13 листопада в Шевченківському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника, спричинивши пожежу в будівлі медичного закладу.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 02:58. Повітряні сили ЗСУ попередили, що реактивний дрон летить з Київщини повз Димер у бік столиці. Уже над містом безпілотник кілька разів змінював напрямок: із північного заходу він пройшов через Подільський район, а далі повернув на Лук'янівку й центр.

У КМВА уточнили, що пожежа виникла в Шевченківському районі, у будівлі медичного закладу. Про який саме заклад ідеться, чи є постраждалі і яка площа пожежі, міська влада поки не повідомила.

Відбій пролунав о 03:25. Загалом тривога в столиці тривала 27 хвилин.

Джерело: КМВА

Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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