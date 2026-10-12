У Києві відкриють сезонний ярмарок біля Байкового кладовища
Із 13 жовтня на вулиці Байковій, 1 у Голосіївському районі Києва запрацює сезонний ярмарок, де продаватимуть квіти та ритуальні товари.
Новий торговельний майданчик облаштували за участю міської влади, комунального підприємства «Світоч» і представників малого бізнесу. Ініціатива виникла після звернення підприємців, які працюють у сфері ритуальних послуг.
Під час організації ярмарку окрему увагу приділили збереженню історико-культурної спадщини, адже Байкове кладовище має статус пам’ятки історії національного значення. Роботу торговельного майданчика погодили з профільними департаментами та Голосіївською районною державною адміністрацією.
Джерело: КМДА
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