У Києві відновили рух червоною лінією метро між кінцевими станціями

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Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова». Водночас станція «Чернігівська», пошкоджена внаслідок російської атаки, залишається закритою для пасажирів.

За інформацією КМДА, поїзди Святошинсько-Броварської лінії знову курсують між кінцевими станціями. Також у звичайному режимі відновила роботу станція «Лісова».

«Сьогодні вранці поїзди на «червоній» лінії знову курсують між станціями «Академмістечко» та «Лісова» , також станція «Лісова» відновила роботу у звичайному режимі», – повідомили в міській адміністрації.

Водночас станція «Чернігівська» тимчасово залишається закритою для пасажирських перевезень. Поїзди проїжджають її без зупинки, тому посадка та висадка пасажирів на цій станції наразі неможливі.

У КМДА зазначили, що про відновлення роботи «Чернігівської» повідомлять додатково. Конкретної дати відкриття станції поки не назвали.

Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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