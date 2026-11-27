У Києві завершили капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Рональда Рейгана через колії швидкісного трамвая. Рух транспорту цією ділянкою вже відновили.

За його словами, шляхопровід збудували у 1999 році, і відтоді його жодного разу капітально не ремонтували.

«Шляхопровід збудували в 1999 році й відтоді жодного разу капітально не ремонтували. Тож вперше за понад 25 років оновили основні конструкції та дорожнє покриття споруди», – написав Кличко.

Таким чином, під час капітального ремонту вперше за понад чверть століття оновили основні конструктивні елементи шляхопроводу та його дорожнє покриття.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

У Подільському районі столиці 8 та 9 листопада частково обмежували рух транспорту вулицею Набережно-Луговою через проведення ремонтних робіт.

У разі одночасного обмеження автомобільного руху всіма мостами Києва водіям доведеться користуватися об'їзними маршрутами через греблі Київської та Канівської ГЕС. Залежно від напрямку руху та обраної переправи поїздка може суттєво подовжитися.

У Києві посадовиця Київавтодору отримала підозру у збитках через неякісний ремонт доріг.

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