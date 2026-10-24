У Києві відновили рух поїздів зеленою лінією метро між станціями Видубичі та Славутич

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У Києві відновили рух поїздів зеленою лінією метро на ділянці між станціями «Видубичі» та «Славутич». Метрополітен повернувся до звичайного режиму роботи після ліквідації наслідків російського обстрілу.

«Фахівці метрополітену виконали всі необхідні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу», – йдеться у повідомленні.

Наразі зелена лінія метро працює у звичайному режимі. Водночас у КМДА нагадали про особливості руху поїздів під час повітряної загрози.

Зокрема, за жовтого рівня загрози поїзди курсують наземною ділянкою зеленої лінії, а за червоного рівня загрози рух поїздів Південним мостом призупиняють.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП «Київський метрополітен».

До цього у столиці через тривалу повітряну тривогу та скупчення людей на станціях тимчасово змінено схему руху поїздів червоною лінією метрополітену. Про це повідомляє Главком із посиланням на КП «Київський метрополітен».

«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси Kyiv City Express, які сполучатимуть лівий і правий береги Києва. Таке рішення ухвалили через ускладнення руху Південним мостом.

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