У Києві відновили водопостачання на правому березі міста

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У п’ятницю вранці, 16 жовтня, у Києві відновили водопостачання на правобережній частині міста. Також нормалізувався тиск води в трубах, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

«Водопостачання в мережі правобережної частини міста відновлено.Тиск відповідає нормативним показникам», – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграм.

У Києві енергетики стабілізували ситуацію з електропостачанням після масованої російської атаки. У четвер, 15 жовтня, у столиці знову почали діяти графіки відключення світла.

Унаслідок нічного масованого удару РФ по критичній інфраструктурі Києва, Київської області та Харкова без електропостачання залишилися щонайменше 600 тисяч споживачів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що атака пошкодила 26 об'єктів електроенергетики та чотири об'єкти нафтогазового комплексу.

Унаслідок російської атаки частина Рівного та Рівненського району залишилася без електропостачання. Інформація про масштаби знеструмлення та причини пошкодження енергетичної інфраструктури наразі не уточнюється.

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