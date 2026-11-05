У Києві відновлюють подачу води після чергової атаки на енергосистему

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Комунальні служби та енергетики у посиленому режимі нормалізують тиск у мережі водопостачання Києва після чергової російської атаки на об'єкти критичної інфраструктури, що спричинила перебої з електроживленням 5 листопада.

За словами міського голови Віталія Кличка, аварійна ситуація та падіння тиску виникли внаслідок пошкодження енергетичного обладнання, яке забезпечує електроенергією зокрема й столицю. Наразі фахівці проводять необхідні технічні роботи для якнайшвидшого виведення системи водопостачання на штатні параметри.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі.

Нагадаємо, вдень 5 листопада кияни знову почали скаржитися на відсутність водопостачання. Вода почала зникати у помешканнях після 12.15.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру сьогодні, 5 листопада, виникли перебої з водопостачанням. У п’яти районах столиці тимчасово відсутня вода або знижений тиск у водопровідній мережі.

Нагадаємо, що 5 листопада вранці у трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла.

4 листопада у Києві повністю відновили водопостачання. Тиск у водопровідних мережах уже стабілізували, а всі насосні станції міста повернулися до звичайного режиму роботи.

Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення безперебійної роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Ще 21 резервне джерело живлення отримають 12 територіальних громад в інших регіонах України.

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