У Києві виявили дрон рф із нерозірваною 10-кг бойовою частиною
У Деснянському районі столиці місцевий житель повідомив поліцію про уламки безпілотника, які впали в лісопарковій зоні.
Вибухотехніки встановили, що це дрон типу «Гербера-2» з нерозірваною бойовою частиною вагою 10 кг.
Фахівці розрядили боєприпас і транспортували його для подальшого знищення.
Унаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав.
Джерело: поліція Києва
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