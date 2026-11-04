У Києві виявили дрон рф із нерозірваною 10-кг бойовою частиною

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У Деснянському районі столиці місцевий житель повідомив поліцію про уламки безпілотника, які впали в лісопарковій зоні.

Вибухотехніки встановили, що це дрон типу «Гербера-2» з нерозірваною бойовою частиною вагою 10 кг.

Фахівці розрядили боєприпас і транспортували його для подальшого знищення.

Унаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав.

Джерело: поліція Києва

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