У Києві викрили завищення вартості ремонту медуніверситету на 13,7 млн грн

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Ще двом посадовцям Національного медичного університету імені Богомольця повідомили про підозру через можливі зловживання під час ремонту фасаду одного з корпусів у 2020 році.

За даними слідства, до будівельних актів вносили завищені обсяги та вартість робіт. Один із посадовців сприяв погодженню документів, а інший не забезпечив належного технічного нагляду та підписав акти й платіжні доручення.

Експертиза встановила завищення вартості робіт і матеріалів на понад 13,7 млн грн.

Раніше у цій справі підозру оголосили одному з проректорів університету, якого слідство вважає організатором схеми.

Джерело: Київська міська прокуратура.

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