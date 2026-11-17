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У Києві 23-річному водію повідомили про підозру після ДТП, унаслідок якої тяжкі травми отримала 4-місячна дівчинка. Чоловік на автомобілі Toyota Prius збив дитячий візочок на нерегульованому пішохідному переході. Наразі немовля перебуває в реанімації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 листопада 2026 року близько 18:30 на вулиці Празькій у Дніпровському районі Києва.

За даними слідства, водій Toyota Prius рухався в напрямку Дарницької площі. У цей час нерегульованим пішохідним переходом ішли дві жінки з дітьми. Одна з них котила дитячий візочок.

Водій не знизив швидкість і не надав перевагу пішоходам, унаслідок чого збив візочок із дитиною. Дівчинку з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні. Інші пішоходи не постраждали.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження. Дії водія кваліфікували за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокурора Київської міської прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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