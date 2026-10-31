У Києві вп’яте за добу оголошували повітряну тривогу

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У суботу, 31 жовтня, у Києві вп’яте за добу пролунала повітряна тривога через загрозу застосування російських безпілотників. Цього разу вона тривала близько п’яти хвилин.

Сигнал небезпеки оголосили о 14:53, а вже о 14:59 у столиці повідомили про відбій. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних дронів. У місті діяв жовтий рівень небезпеки.

Загалом протягом дня у Києві п’ять разів оголошували повітряну тривогу. Найдовші тривали по 49 хвилин, тоді як остання стала найкоротшою.

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

Унаслідок російської ракетної атаки 29 жовтня пошкоджено магазин Rozetka поблизу житлового комплексу «Комфорт Таун» у Києві. Компанія повідомила, як організує видачу замовлень клієнтам.

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