У Києві встановлюють нове мобільне укриття на зупинці громадського транспорту

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У Києві розпочали монтаж ще одного мобільного укриття на зупинці наземного громадського транспорту. Його встановлюють на зупинці «Проспект Володимира Івасюка» в напрямку житлового масиву Троєщина. Роботи виконує «Київпастранс».

За даними КМДА, залізобетонна споруда розрахована на понад 50 людей. Її адаптують для маломобільних груп, зокрема людей, які користуються кріслами колісними.

Усередині передбачені 47 місць для сидіння та три місця для людей на кріслах колісних. Будуть два входи та два тамбури, освітлення, вентиляція, вогнегасники, покажчики виходів.

Зазначається, що загалом Київпастранс планує власним коштом встановити 14 мобільних укриттів. Розміщуватимуть їх, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту, де потреба в таких спорудах є першочерговою.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомила в Телеграмі.

Укрзалізниця встановила 33 мобільні укриття в Києві та області.

Прокуратура через суд вимагатиме встановити в Києві мобільні укриття.

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