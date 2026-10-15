У Києві встановлюють перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту

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На Берестейському проспекті в Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Воно має забезпечити пасажирам можливість сховатися під час повітряної тривоги.

За даними КП «Київпастранс», купівлю та встановлення мобільного укриття профінансували меценати, до яких звернувся міський голова Віталій Кличко.

Укриття розташоване біля зупинки «Парк Івана Багряного», через яку курсують тролейбуси № 4, 5 та 7.

За словами виконувачки обов’язків генерального директора «Київпастрансу» Тетяни Тараско, споруда призначена для тимчасового захисту людей під час повітряних тривог. Вона також пристосована для потреб маломобільних груп населення.

Укриття відповідає державним стандартам України. Усередині передбачено до 10 місць для сидіння та місце для крісла колісного. Конструкція має два входи з тамбурами, металеві двері та захисні блоки біля кожного входу.

Найближчим часом «Київпастранс» планує придбати й встановити ще 14 мобільних укриттів. Наразі триває процедура закупівлі.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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